«Единая Россия» определится с моделью губернаторских праймериз в Прикамье к 1 апреля

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Как сообщил «Новому компаньону» заместитель секретаря реготделения партии «Единая Россия» в Пермском крае Вячеслав Григорьев, на сегодня партийцы не определились со сроками и моделью проведения предварительных выборов кандидатов в губернаторы.

«Пока этот вопрос не поднимался на повестке регионального политсовета, — рассказал Григорьев. — Будут проведены консультации с федеральным политсоветом партии, заслушаны рекомендации... Поэтому определиться с датой проведения губернаторских праймериз и моделью их проведения мы сможем не раньше 1 апреля».

Напомним, реготделение «Единой России» сообщило о планах проведения предварительных выборов кандидатов в губернаторы региона в середине января. Предположительно, праймериз пройдут в июне этого года.

Одна из моделей проведения предварительного голосования предполагает, что отдать свои голоса за того или иного кандидата на пост губернатора имеют право все избиратели, пришедшие на участки (как это было с праймериз в краевой парламент в 2016 году). Другая — предварительную регистрацию жителей муниципалитетов в списках избирателей. Ещё одна — когда за будущих кандидатов голосовать смогут лишь члены партии или общественных организаций. Последняя модель — это когда за кандидатов в губернаторы будут голосовать только члены регионального отделения партии «Единой России».