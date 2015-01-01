Пермь заняла пятое место в рейтинге устойчивости развития городов

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Рейтинговое агентство SGM представило результаты исследования, проведённого на основе открытых статистических данных за 2015 год.

Города сравнивали по экономическому развитию, демографии, социальной инфраструктуре и состоянию окружающей среды.

По результатам был составлен рейтинг устойчивого развития городов.

Всего в рейтинг включено 179 городов с населением свыше 100 тыс. человек. Каждому городу присваивался частный индекс от 0 до 1. В пятёрку лидеров вошли: Тюмень (0,71), Сургут (0,66), Москва (0,66), Краснодар (0,64) и Пермь (0,64).

Пермь впервые оказалась в лидерах.

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