Под Краснокамском нашли останки пропавшего три года назад семилетнего школьника

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В среду, 25 января, следователи обнаружили на одном из заброшенных дачных участков под Краснокамском останки пропавшего три года назад семилетнего Кирилла У. В убийстве мальчика сознался прогремевший на всю Россию похититель 12-летней девочки в Оренбурге, 29-летний уроженец Краснокамска.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, задержанный на минувшей неделе уроженец Краснокамска дал признательные показания в убийстве первоклассника после того как к нему в Оренбург выехали следователи-криминалисты из Перми. Напомним, 29-летний грузчик в Оренбурге силой затащил 12-летнюю девочку в багажник своей машины, но жертва смогла дозвониться до матери. В итоге, невредимую школьницу нашли на пустыре. Подозреваемого в похищении задержали в тот же день, он дал признательные показания.

В то же время, следователи взяли образцы ДНК у подозреваемого в похищении, и они вывели сыщиков на другое преступление сексуального характера, совершённое в Краснокамске в 2011 году против двух школьников 9 и 11 лет. Неизвестный мужчина тогда обманом заманил мальчиков в лес, где совершил с ними действия сексуального характера. Задержанный в Оренбурге мужчина сознался и в этом преступлении, а также в убийстве первоклассника Кирилла У., который в октябре 2013 года возвращался из школы, но не дошёл до дома всего около сотни метров.

Напомним, загадочное исчезновение Кирилла подняло на уши маленький город. Следователи и волонтёры прочесали всю округу, но не было найдено ни одной зацепки — мальчик, как сквозь землю провалился. Полицейские опросили всех, кто мог иметь хоть какую-то причастность к исчезновению первоклассника или что-то знать о его местонахождении, но безуспешно. Поиски Кирилла велись все три года, и всё это время у убитых горем родителей теплилась надежда, что их любимый сын жив. Но точку в этом загадочном исчезновении поставил задержанный накануне 29-летний житель Краснокамска, который пару лет назад уехал из-за долгов в к родственникам в Оренбург.

«В ходе проверки его показаний на месте подозреваемый рассказал об обстоятельствах убийства малолетнего и показал место сокрытия тела на земельном участке с дачным домом родителей злоумышленника в окрестностях города Краснокамска. Проведенным осмотром места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники останки тела мальчика были обнаружены. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённых преступлений, назначен и проводится комплекс судебных экспертиз. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в преступлениях, совершенных в отношении малолетних детей в 2011 и 2013 годах. Расследование уголовных дел продолжается», — сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю.