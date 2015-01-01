Выпиской из ЕГРН c начала этого года воспользовались более 52 тыс. жителей Прикамья

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За первые две рабочие недели января 2017 года за получением сведений из Единого государственного реестра недвижимости обратились 52 тыс 88 жителей Пермского края, сообщили в Федеральной кадастровой палате по Пермскому краю.

Напомним, с 1 января 2017 года в России создан Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), который объединил информацию о технических характеристиках объектов недвижимости, зарегистрированных правах собственности на объекты недвижимого имущества и сделок с ним, сведения об ограничениях и обременениях, а также информацию, необходимую для функционирования учётно-регистрационной системы и развития рынка недвижимости.

Предоставляет сведения краевая кадастровая палата.

Отметим, информация из ЕГРН является открытой и общедоступной и предоставляется по запросам любых лиц за исключением информации, доступ к которой ограничен федеральным законом.

«При подаче запроса на предоставление сведений из ЕГРН необходимо обратить внимание, что запрос о предоставлении сведений ЕГРН должен быть оформлен в соответствии с требованиями действующего законодательства. Если запрос представлен с нарушениями, он считается не полученным и не рассматривается», — подчеркнули в кадастровой палате.