СК начал проверку по факту ненадлежащей реконструкции спортзала в Кочёво

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Гайнский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю начал доследственную проверку по сообщению о превышении должностных полномочий бывшим главой администрации Кочёвского района Алексеем Пыстоговым при строительстве и сдаче в эксплуатацию спортивного зала в селе Кочёво.

Как пояснил руководитель Гайнского следственного отдела Михаил Дронов, проверка продлится от трёх до 30 дней и по её результатам будет принято процессуальное решение о возбуждении, либо отказе в возбуждении уголовного дела или о передаче его в другое ведомство.

Напомним, открытие спортивного зала в Кочёво состоялось в сентябре 2016 года, но занятия в спортзале так и не велись, так как новое здание не соответствовало всем необходимым требованиям. В частности, как рассказали в региональном штабе «Общероссийского народного фронта», в новом здании пахло сыростью, на полу стояли лужи, металлические конструкции на стенах и потолке покрылись ржавчиной, не работала вентиляционная система и не была выполнена теплоизоляция стен.

Реконструкция спортзала обошлась в 30 млн руб.Работы выполняло ООО «Первая Консалтинговая компания». Деньги в полном объёме на счёт организации были переведены ещё до начала работ.