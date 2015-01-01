Краевой фонд капремонта за 2016 год собрал 1,2 млрд руб.

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По информации Фонда капитального ремонта Пермского края, за 2016 год на счёт регионального оператора поступило около 1,2 млрд руб. Отчёт по средствам, поступивших на специальные счета, будет предоставлен фондом в феврале 2017 года.

Только за девять месяцев 2016 года фонд собрал 931 млн руб.

Из средств, поступивших в фонд капремонта в прошлом году, на оплату работ региональный оператор направил 155 млн руб. (отчётность предоставлена за февраль).

В 2016 году фактически было отремонтировано 232 многоквартирных дома, в том числе 183 дома за счёт средств «общего котла» и 49 домов за счёт средств, хранящихся на спецсчетах.

Напомним, в прошлом году планировалось отремонтировать 418 домов на общую сумму порядка 360 млн руб.