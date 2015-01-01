Предприниматели игнорируют конкурсы на предоставление машин скорой помощи в Перми Снижение тарифа

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Краевое министерство закупок на этой неделе объявило девять конкурсов по предоставлению автомобилей скорой помощи для подстанций Перми. Общая стоимость всех тендеров составила порядка 700 млн руб.

По информации Пермского УФАС России, из девяти конкурсов заявки поступили лишь на один из них — это предоставление автомобилей скорой медицинской помощи для Дзержинской подстанции, где максимальная цена контракта составила 65,8 млн руб. Обслуживать Дзержинскую подстанцию готовы ООО «Феникс-менеджмент» (за 65,1 млн руб.) и ООО «Эффективные системы здравоохранения» (за 65,78 млн руб.).

При этом другие конкурсы на обслуживание Гайвинской подстанции (36,5 млн руб.), подстанции Вышки II (36,5 млн руб.), а также Орджоникидзевской (43,9 млн руб.), Центральной (124,2 млн руб.), Свердловской (102,3 млн руб.), Индустриальной (87,7 млн руб.), Мотовилихинской (124,2 млн руб.) и Кировской (73 млн руб.) подстанций предприниматели оставили без внимания.

«Дело в том, что в этом году стоимость часа работы автомобиля скорой помощи снижена до 303 руб., — объяснил «Новому компаньону» владелец ООО «Феникс-менеджмент» Евгений Фридман. — Мы заявились на конкурс по Дзержинской подстанции только потому, что у нас на этой станции есть автомобили, не находящиеся в лизинге. В противном случае, обозначенная цена в контракте была бы не рентабельна».

Для сравнения, в прошлом году час работы скорой помощи оценивался в 309 руб. И тогда борьба за обслуживание подстанций скорой помощи в Перми развернулась нешуточная.

По мнению гендиректора компании «Эффективная система здравоохранения» Данила Барышникова, в этот раз, безусловно, на снижение интереса предпринимателей сказался тот факт, что услуги по предоставлению автомобилей подешевели.

Впрочем, по словам предпринимателя, даже если конкурсы не состоятся, с подрядчиками будут заключаться срочные договоры, что практиковалось и раньше.

Таким образом, со временем краевой минздрав уйдёт от методики заключения продолжительных контрактов к более краткосрочным.

Некоторые эксперты связывают этот переход с конфликтом, который произошёл между Евгением Фридманом и краевым минздравом в прошлом году. Когда пермский предприниматель, проиграв в конкурсе на обслуживание подстанций скорой помощи Индустриальном и Дзержинском районах и микрорайоне Вышка II, организовал митинг за отставку тогдашнего министра здравоохранения Ольги Ковтун.

Впрочем, другие эксперты утверждают, что нынешнее снижение — это общая политика краевого минздрава по снижению затрат на содержание «скорых» и медицинскую сферу в Прикамье в целом. Так, согласно распределённым объёмам оказания медицинской помощи в Пермском крае общий объём госпитализаций в краевых медучреждениях в 2017 году Прикамья, по сравнению с прошлым годом, снизился на 21 946. Сокращение объёмов и затрат на содержание больниц коснулось практически всех медучреждений.

В связи с чем Олег Боровик, решивший в этот раз не участвовать в конкурсе по обслуживанию автомобилями «скорой» пермских подстанций, считает, что нелогично в ситуации, когда растут налоги, зарплаты и расходные материалы, снижать тариф на работу машин скорой помощи.

«Бизнес не заявляется на конкурс, давая тем самым власти подумать над ситуацией и принять правильное решение, — говорит предприниматель. — Я надеюсь на здравомыслие чиновников».

Между тем, конкурс на предоставление автомобилей скорой помощи пока приостановлен из-за поступивших в антимонопольную службу жалоб от ООО «Семь вёрст». Как сообщили в пресс-службе Пермского УФАС, заявитель полагает, что конкурсная документация содержит ряд условий, которые ограничивают круг участников закупки.

«Так, например, по мнению заявителя, требование о максимальном сроке эксплуатации автомобилей (не более пяти лет) ограничивает конкуренцию в рамках данных конкурсов, — говорят в антимонопольном ведомстве. — Кроме того «Семь вёрст» указывает на то, что под критерий оценки заявок «Наличие писем от государственных заказчиков» также ограничивает круг участников закупки. ООО «Семь верст» требует внести изменения в конкурсную документацию».

В минувший вторник, 24 января, Пермское УФАС России направило в адрес заказчика - краевого Минзакупок — уведомление о приостановлении действий по данным конкурсам в части заключения контакта. Рассмотрение жалобы назначено на 26 января.