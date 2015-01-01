Сбербанк и минсельхоз подписали соглашение о льготном кредитовании АПК
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Сбербанк и Министерство сельского хозяйства РФ подписали соглашение о сотрудничестве по программе льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса.
Новый порядок субсидирования позволит сельскохозпроизводителям получать краткосрочные (до одного года в размере не более 1 млрд руб.) и инвестиционные кредиты (до 8 млрд руб. на срок от двух до 15 лет) по ставке не более 5% . Не менее 20% от общего объёма выданных кредитов должно будет приходиться на малые формы хозяйствования.
Новый порядок максимально упрощает получение финансовых средств.
Источник — администрация губернатора Пермского края
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