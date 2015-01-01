Прожиточный минимум в Пермском крае остался на прежнем уровне

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Сегодня, 24 января, правительство Пермского края опубликовало постановление об установке величины прожиточного минимума, подписанное теперь уже экс-председателем Пермского края Геннадием Тушнолобовым. Величина прожиточного минимума за четвёртый квартал 2016 года составляет 9 тыс. 594 руб. на душу населения, для трудоспособного населения — 10 тыс. 251 руб., для пенсионеров — 7 тыс. 857 руб. и для детей — 9 тыс. 754 руб.

Цифра осталась неизменной, начиная со второго квартала 2016 года.

Напомним, по сравнению с четвёртым кварталом 2015 года, увеличение прожиточного минимума на душу населения составило 12 руб. Для трудоспособного населения данные не изменились.