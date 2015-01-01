«Гражданскую защиту» обязали предоставить претензии «Ростелекому» в письменном виде

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В минувший понедельник, 23 января, в Пермском УФАС России состоялось первое заседание антимонопольной комиссии по заявлению ГКУ «Гражданская защита» о включении ПАО «Ростелеком» в Реестр недобросовестных поставщиков, что, напомним, может лишить крупнейшую российскую телекоммуникационную компанию права участвовать в закупках на территории всей страны на два года.

Вынесение решения по претензии «Гражданской» перенесено на сегодня, 24 января (17.00).

«На заседании комиссии мы попросили заказчика составить письменную позицию относительно того, какие именно факты свидетельствуют о недобросовестности действий ПАО «Ростелеком». Особенно, принимая во внимание те факты, которые были озвучены сторонами на заседании: о том, что подрядчик не получил своевременно проектную документацию, и о том, что исполнительная документация также передавалась частями», — пояснил и.о. заместителя руководителя Пермского УФАС Александр Плаксин.

Напомним, суть претензии ГКУ «Гражданская защита» к ПАО «Ростелеком» заключается в том, что телекоммуникационная компания якобы некачественно выполнила работы по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны, получив за это 84,4 млн руб. В частности, «Ростелеком» якобы не организовал стык с межрегиональной системой оповещения, а монтаж оборудования был выполнен с нарушениями проекта.

«Если будет принято решение о включении ПАО «Ростелеком» в Реестр недобросовестных поставщиков, компания не сможет на протяжении двух лет участвовать в закупках на территории всей России», — рассказали в УФАС.

Как пояснили «Новому компаньону» в «Ростелекоме», все работы, предусмотренные контрактом с ГКУ «Гражданская защита», были выполнены в полном объёме и в установленные сроки.

«Для рассмотрения заявления от ГКУ «Гражданская защита» ПАО «Ростелеком» со своей стороны представит все необходимые документы в Управление федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю», — резюмировали в компании.

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