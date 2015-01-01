В Прикамье чиновницу заподозрили в нарушении антикоррупционного законодательства

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Начальник отдела сельского хозяйства администрации Ординского района 11 января была досрочно уволена по требованию прокурора.

Как сообщает краевая прокуратура, чиновница помогла главе одного из крестьянско-фермерских хозяйств в Ординском районе получить грант в размере 1,5 млн руб., выделенный на развитие сельхозпроизводства на селе. За что получила от него в дар два земельных участка кадастровой стоимостью 580 тыс. руб.

После проверки прокурор потребовал расторгнуть трудовой договор с сотрудницей администрации, нарушившей антикоррупционное законодательство.


«Новый компаньон»

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