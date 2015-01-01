В 2017 году в Прикамье выдадут 65 государственных жилищных сертификатов

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Как сообщают в Министерстве строительства и ЖКХ Пермского края, в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы в текущем году Пермский край получит 65 государственных жилищных сертификатов. На эти цели из федерального бюджета выделено более 121 млн руб.

Выдача сертификатов начнётся во втором квартале этого года. Получат их выезжающие из районов Крайнего Севера, по восемь сертифактов — вынужденные переселенцы и ликвидаторы радиационных аварий и катастроф. Два будут выданы гражданам пос. Звёздный, подлежащим переселению из закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), а также территорий, ранее входивших в границы ЗАТО.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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