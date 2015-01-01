Администрация Перми пытается взыскать с арендатора Пушкинской бани 1,6 млн руб.

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Департамент имущественных отношений администрации Перми предъявил иск арендатору Пушкинской бани Валерию Япарову на сумму в 1 млн 609 тыс. руб.

По словам Валерия Япарова, сумма, указанная с исковом заявлении, является задолженностью за аренду помещений Пушкинской бани.

Напомним, в конце прошлого года департамент имущественных отношений уже пытался взыскать с предпринимателя 512,8 млн руб. за продажу помещений первого этажа бани, которые предприниматель купил в рассрочку на три года и должен был оплатить. Как говорилось в исковом заявлении, вся эта сумма являлась задолженностью предпринимателя за период с 6 мая по 10 июля 2013 года . Однако суд лишь частично удовлетворил иск администрации города, постановив взыскать с Япарова лишь 500 тыс. руб. пени и 200 тыс. руб. госпошлины.

Что же касается нынешнего иска, по словам Валерия Япарова, сумма исковых требований со стороны гордаминистрации уменьшилась благодаря тому, что были произведены перерасчёты. Но сумма в 27,1 млн руб. за ремонт помещений бани всё же засчитана не была. В связи с чем предприниматель уже сегодня, 23 января, намерен обратиться в суд и потребовать засчитать эту сумму в счёт долга.