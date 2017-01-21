Регионы будут стимулировать к увеличению налогооблагаемой базы

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Об этом в ходе работы дискуссионной площадки «Экономика роста и благосостояния» на XVI съезде партии «Единая Россия» в Москве заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Экспертами дискуссии выступили руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, президент ОО «ОПОРА России» Александр Калинин. Модераторами стали первый зампред Госдумы РФ Александр Жуков и председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

По словам Александра Жукова, экономический блок программы партии содержит три основных задачи: сокращение дефицита бюджета (как на федеральном, так и на региональных уровнях), повышение эффективности бюджетных расходов и поддержка бизнеса.

Выполнение этих задач будет непростым, тем более что сложившаяся в стране налоговая нагрузка увеличиваться не должна, заявил Антон Силуанов. В связи с этим политика минфина будет направлена, прежде всего, на вывод из «тени» субъектов бизнеса, которые уклоняются от уплаты налогов, и пересмотр перечня налоговых льгот, предоставляемых некоторым отраслям. Также Силуанов предлагает передать в регионы часть «устойчивых налоговых сборов».

Андрей Макаров особо подчеркнул, что разговоры о возможном повышении налоговой нагрузки и страховых платежей, которые иногда исходят из тех или иных ведомств, беспочвенны. Позиция президента и премьер-министра обозначена чётко: повышения быть не должно.

Президент ТПП России Сергей Катырин обратил внимание на проблему нагрузки по отчётности (статистической и пр.), которая сегодня, по его словам, чрезмерна для малого бизнеса. Причем после того, как об этой проблеме заявил президент Путин и дал поручение снизить нагрузку по отчётности, она напротив «кратно возросла».

Президент «ОПОРЫ России» Александр Калинин поддержал Силуанова в том, что налоговые льготы требуют пересмотра. Также он сказал, что говоря о налоговой реформе, необходимо обратить внимание на излишнюю, по его мнению, фискальную совокупную нагрузку на фонд оплаты труда, слабую финансовую обеспеченность муниципалитетов и неподъёмную налоговую нагрузку на микробизнес.

Михаил Мишустин сообщил, что улучшение налогового администрирования привело бы к повышению платежей в бюджет. Сейчас рекордным является рост объёма платежей по акцизам: рост за минувший год составил 27%. Однако Мишустин признал, что администрирование как способ повышения доходов имеет естественный «потолок», и без роста экономики повышать собираемость бесконечно невозможно.

В качестве ещё одного способа улучшения собираемости налогов Силуанов предложил максимально избавляться от наличных расчётов, переходя на безналичные платежи, которые более прозрачны для налоговой службы.

Обсуждая проблему закредитованности региональных бюджетов, Силуанов заявил, что на уровне федерации внедряются механизмы стимулирования регионов для увеличения их собственной налогооблагаемой базы. С этой целью будет уточняться система федеральных трансфертов, которые сейчас сокращаются в том объёме, который регион заработал самостоятельно. Сокращение трансфертов, по мнению Силуанова, не должно превышать 10% от заработанных регионом дополнительных доходов. Кроме того, разработана система грантов для таких регионов: на эти цели заложено 10 млрд руб., однако Силуанов предлагает удвоить эту сумму.

По мнению Александра Шохина, все обсуждаемые вопросы по «донастройке» налоговой системы необходимо закрыть до марта текущего года с тем, чтобы они уже нашли своё отражение в бюджете 2018 года и последующем периоде. Участники дискуссии поддержали его.

Планируется, что ключевые предложения, сформулированные на площадке, войдут в доклад лидера партии Дмитрия Медведева, с которым он выступит завтра, 22 декабря.

«Новый компаньон»