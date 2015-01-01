В Александровске задолженность за свет составила 600 тыс. руб.

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В Александровске прокуратура встала на защиту права горожан на освещение улиц. Так, в ходе прокурорской проверки исполнения федеральных законов об энергетике и безопасности дорожного движения выяснилось, что ПАО «Пермская энергосбытовая компания» ввело режим ограничения подачи электроэнергии по договору, заключенному с администрацией Александровска. Причиной таких суровых мер стали долги.

Как сообщила старший помощник прокурора города Ксения Габова, задолженность за электричество составила 600 тыс. руб.

Согласно составленному графику городские власти обязаны были оплатить два авансовых транша энергетикам, но этого не сделали. В результате чего восемь улиц могли остаться без наружного освещения.

Местный суд удовлетворил иск прокурора к ПАО «Пермская энергетическая компания» с требованием возобновить подачу электроэнергии.