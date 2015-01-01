Илья Шулькин может войти в состав конкурсной комиссии по отбору руководителя краевого фонда капремонта

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Илья Шулькин

Фото: Константин Долгановский

В ходе заседания комитета законодательного собрания Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам, депутаты избрали кандидата для включения в состав комиссии по отбору руководителя некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае».

Изначально была предложена кандидатура депутата Михаила Осокина, который предварительно дал своё согласие. Но слово взял депутат Илья Шулькин:

— У нас с февраля 2014 года по август 2016 года сменились шесть руководителей в этом фонде. При этом с самого образования фонда мы хотели заложить определённые критерии, по которым руководители выбираются. У нас там кого только не было. Там были люди, на очень короткий момент туда залетевшие, и люди там находящиеся… Помягче сказать… Вчера Владимир Владимирович Путин выразился о компромате на Трампа, он сказал «девушки с пониженной социальной ответственностью». У нас там тоже были девушки, имеющие ответственность… К чему сейчас привели все эти вещи? Не удалось провести определённые критерии по отбору. При этом я этой темой занимался очень серьёзно и подавал поправки соответствующие. По сути, это самая неэффективная организация в Российской Федерации, если говорить про исполнение программ. Если говорить про коррупционную составляющую, несмотря на то, что процедурно у нас всё проходит в соответствии с правилами, которые приняты для государственных учреждений, тем не менее, существуют нюансы. На конкурсные процедуры фонда допускаются только компании, прошедшие аккредитацию. Насколько мне известно — на конец прошлого года то ли 10, то ли 15 организаций прошли. Таких нюансов масса. В этой связи, понимая, что я этой темой занимаюсь уже почти три года, я бы предложил рассмотреть и мою кандидатуру. Личных интересов возглавить этот фонд у меня нет.

По результатам голосования голоса присутствующих разделились поровну — по четыре за каждого кандидата. После небольшого обсуждения депутат Осокин отозвал свою кандидатуру, уступив право быть кандидатом от комитета в состав комиссии депутату Шулькину.