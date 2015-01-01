Пермские депутаты возьмутся за ЖКХ

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Комитет по городскому хозяйству Пермской городской думы обсудил создание контрольной группы в сфере содержания жилищного фонда.

Сейчас подготовлен документ, который определяет основные направления деятельности и полномочия группы. Осталось утвердить состав её участников, сообщил председатель комитета Вячеслав Григорьев. Он предложил написать заявление членам комитета.

Напомним, инициатором создания группы является депутат Александр Филиппов. Своё предложение он озвучил ещё на декабрьском заседании комитета и тогда же был назначен председателем группы.