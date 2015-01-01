В Очёрском, Чердынском и Красновишерском районах сократят судебные участки

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Сегодня на комитете по госполитике и местному самоуправлению в краевом парламенте депутаты приняли законопроект об оптимизации судебных участков в Пермском крае. Так, будут упразднены дополнительные судебные участки в Очёрском, Чердынском и Красновишерском районах и созданы новые участки в Дзержинском, Кировском и Орджоникидзевском районах Перми.

Доклад по законопроекту депутатам представила и. о. руководителя Агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского края Елена Сивкова. По её словам, законопроект приводит региональное законодательство в соответствии с федеральным, по которому судебные участки должны охватывать от 15 до 23 тыс. человек.

В некоторых районах края население сократилось, в связи с чем вторые участки будут упразднены в Красновишерском районе (население 20 тыс. человек), Очёрском (22 тыс. человек) и Чердынском районе (21 тыс. человек). Соответственно, в этих районах останется по одному судебному участку.

В Перми, напротив, судьи не справляются с нагрузкой. На 1 млн 41 тыс. жителей в городе приходится 45 участков, которые охватывают более 23 тыс. человек. Особенно тяжёлое положение наблюдается в Кировском, Дзержинском и Орджоникидзевском районах, где на одного судью приходится более 600 дел в год.

Депутаты на комитете поддержали законопроект, теперь он должен быть рассмотрен на пленарном заседании Законодательного собрания 19 января.