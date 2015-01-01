В Перми наградили победителей конкурса «ЛУКОЙЛ»

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В Перми подвели итоги пятнадцатого конкурса социальных и культурных проектов «ЛУКОЙЛ», который был посвящён 25-летию компании. Главную награду — селенитового медведя — вручили в 11 номинациях. В 2016 году в честь юбилея Компании «ЛУКОЙЛ» грантовый фонд был увеличен с 14 до 25 млн руб. Сертификаты авторам проектов вручили 14 мая в рамках ярмарки товаров социальных предпринимателей в Полазне.

Главная задача конкурса — поддержка инициатив пермских общественников в решении проблем сёл, городов и районов. Мероприятие увеличивает число активных граждан и организаций, которые готовы реализовать свои идеи на малой родине.

Олег Третьяков, представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае:

— Это состязание проектов стало интересной альтернативой традиционной благотворительности. Мы рады, что с помощью средств грантов, жителям удаётся проявить свою активную социальную позицию. В этот раз в конкурсе впервые приняли участие 30 районов Пермского края, а самому младшему победителю было всего 10 лет.

За время существования конкурса победителями стали более двух тысяч проектов, авторы которых получили гранты на сумму более 278 млн руб.

В номинации «Понимание. Поддержка. Участие» победителем стал глава Чайковского района Юрий Востриков (проект «Чайковские наследники»). В номинации «Открытие года» победу одержал глава Чернушинского района Михаил Шестаков (проект «Кинозал. Школа телевидения»). Лидер номинации «Энергия на благо человека» — организатор слёта социальных предпринимателей Наталья Нечаева.

Победители в номинации «Мы вместе» глава Бардымского района Сергей Ибраев и его коллега Ильнур Баширов с объединённым проектом «Сердце Барды» и «Краски природы». Победитель в номинации «Духовный мир» — иерей Сергий Пашкевич из Чернушинского района (проект «Внутренняя красота»). В номинации «Культурное наследие» победил Алексей Мулинн (проект «Мы разные, мы вместе»). В номинации «Тепло наших сердец» выиграл Артём Орлов с проектом «Наша дружная семья». В номинации «Своими руками» победила Дарья Белобородова из Ординского района (проект «Мастерская чудес»). Победителем в номинации «Спортивное поколение» стал Иван Симиков из Краснокамского района с проектом «Скорости не сбрасывай на виражах». В номинации «Комиссар конкурса» победила Вера Рябкова из Ильинского района. Впервые «Селенитовый медведь» вручался и в номинации «Народное голосование». Победителем стал проект «Исцеление любовью» Галины Соколовой из Чернушинского района.

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