Концессию на строительство крематория в Перми заключат в первой половине 2017 года

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Фото: Константин Долгановский

Концессию на строительства крематория в Перми городские власти намерены заключить в первом полугодии 2017 года

Об этом стало известно в ходе заседания комитета по местному самоуправлению и регламенту Пермской гордумы.

Так, начальник управления промышленной политики, инвестиций и предпринимательства департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Галина Попова доложила о том, что проект готов, его обсуждение прошло и основные вопросы урегулированы. Поэтому сейчас важно, чтобы гордума оперативно приняла проект решения, а администрация смогла выпустить постановление.

При этом функции уполномоченного органа закрепляются за департаментом экономической политики, функции публичного партнёра — за отраслевыми функциональными органами администрации. Также сейчас обсуждается вопрос о переносе сроков реализации подготовки нормативно-правовой базы с 30 декабря 2016 года на 1 апреля 2017 года.

«Так как федеральный закон о государственно-частном партнёрстве №224 достаточно объёмный (140 листов), существуют сложности с практикой его применения, — отмечает Попова. — Но отсрочка не скажется на инвесторах, так как заявления от бизнеса и заключенные соглашения о муниципально-частном партнёрстве отсутствуют».

Депутат Сергей Ильин, являясь содокладчиком, добавил, что проект решения несколькими часами ранее рассмотрел и одобрил комитет по экономической политике гордумы.

Заместитель председателя Пермской городской думы Алексей Грибанов напомнил, что несколько лет назад обсуждалась возможность появления муниципально-частного партнёрства с целью строительства крематория в Перми. Но этот вопрос долго не решался.

На что заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев пояснил, что конкурс на заключение концессионного соглашения предполагается провести уже в первом полугодии 2017 года.

Но в списке проектов на возможность заключения муниципально-частного партнёрства, кроме крематория, значатся ещё два: музей науки и техники на ул. 25 октября, 64, договорённость о реализации которого достигнута с Пермской научно-производственной компанией, и создание горнолыжного кластера на базе спортивного клуба «Летающий лыжник».

Напомним, общая стоимость строительства здания для крематория на кладбище «Восточное» составляет более 400 млн руб. В конце прошлого года здание планировалось передать по концессионному соглашению. Возводимый крематорий будет рассчитан на 28 кремаций в сутки, также предусмотрено место и для колумбария на 15 тыс. ячеек с возможностью расширения ещё на 20 тыс. Пермский крематорий должен стать одним из самых крупных в стране.