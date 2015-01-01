Учёные ПГНИУ разработали новый метод добычи золота

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Геологи Пермского университета разработали новый, более дешёвый, способ добычи золота.

По задумке разработчиков, добыча благородного металла может вестись как на старых истощённых отвалах, так и на разрабатываемых золотоносных месторождениях. В особые места техногенно-минеральных образований закладывается модуль с «сорбционными ловушками металлов» — фильтрами, «очищающими» техногенные воды, — атмосферные осадки, которые проходят через отвалы и скапливаются в них. Золото оседает и накапливается в «ловушках», которые потом легко извлекаются. По расчётам, уже в первый год эксплуатации только одного модуля полученная прибыль перекроет затраты втрое, при этом на одном отвале их можно устанавливать десятками.

Владимир Наумов, доктор геолого-минералогических наук, профессор, директор Естественнонаучного института ПГНИУ:

— Раньше «мелкое золото» было никому не нужно. Казалось, что месторождения обширны и запасы в них никогда не кончатся. Сегодня на планете ресурсы сокращаются. Мелкое, микро- и нанозолото занимает главные позиции. Вопрос в том, кто из заинтересованных стран научится быстрее и эффективнее его добывать.

Изучением переноса золота в Пермском университете занялись ещё в 1984 году. Полученные знания послужили теоретической базой для создания новых технологий добычи, которые существенно дешевле, чем переработка отвалов традиционными способами. При этом метод применим для добычи меди и серебра. Сейчас учёные проводят дополнительные испытания и переговоры с потенциальными инвесторами. Полигон для экспериментальной части проекта готова предоставить артель старателей «Нейва», которая добывает золото и платину на восточном склоне гор Среднего Урала в Свердловской области.

Источник — пресс-служба ПГНИУ