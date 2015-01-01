Работа медкабинетов на Перми-2 приостановлена на 60 дней

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Судебные приставы приостановили деятельность рентгенодиагностического и флюорографического кабинетов клинической больницы на станции Пермь-2 на 60 дней из-за нарушения санитарных правил.

Ранее суд удовлетворил требования Роспотребнадзора и признал факты нарушения СанПиНов в «Отделенческой клинической больнице на станции Пермь-2 ОАО «РЖД».

Напомним, эти нарушения были выявлены специалистами Роспотребнадзора в ходе проверки. В частности, выяснилось, что в клинике проводились работы с источниками ионизирующего излучения без санитарно-эпидемиологического заключения.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться