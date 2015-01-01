НОСТРОЙ инициировал проверку пермской Ассоциации «Объединение строителей ТЭК»

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Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) инициировало внеплановые проверки ряда саморегулируемых организаций (СРО) по всей России. Поводом для проверок СРО послужил тот факт, что организации не перечисляют деньги в компенсационные фонды, а также массово исключают своих членов. Внеплановая проверка коснулась и ассоциации «Объединение строителей топливно-энергетического комплекса» (ОСТЭК), базирующейся в Перми.

По информации координатора НОСТРОя по Приволжскому федеральному округу Дмитрия Кузина, в декабре прошлого года на окружной конференции в Перми директор СРО «ОСТЭК» не смог пояснить руководству национального объединения строителей, почему средства в компенсационный фонд на спецсчёт перечисляются не в полном объёме.

Если проверка выявит нарушения в работе саморегулируемой организации, НОСТРОЙ может инициировать её исключение из госреестра, а, следовательно, членам данной СРО придётся вступать в другие профессиональные объединения.

Однако, как сообщил «Новому компаньону» директор ассоциации «ОСТЭК» Виктор Бояринов, проблема с перечислением средств в компенсационный фонд действительно была актуальна на начало декабря прошлого года, но на конец года деньги в полном объёме были перечислены на спецсчёт.

«О том, что в отношении нашей ассоциации будет проводиться проверка для меня, честно говоря, новость, так как на сегодняшний день мы выполнили обязательства по перечислению средств в компфонд в полной мере, поэтому опасаться этой проверки у нас причин нет», — рассказал господин Бояринов.

В то же время, по мнению директора Пермского филиала СРО «АИИС» Олега Есюнина, бывают случаи, когда деньги из компенсационного фонда саморегулируемой организации исчезают бесследно.

«Средства в компенсационный фонд должны перечисляться регулярно, иначе не будет смысла в существовании СРО, — рассказал «Новому компаньону» Олег Есюнин. — Но не редки случаи, когда организации не выполняют свои обязательства. Существует множество коммерческих СРО, которые занимаются только сбором денег. Закон этого не запрещает, но организациям нужно быть внимательнее, прежде чем вступить в то или иное СРО. Это как в ситуации с обманутыми дольщиками, которые доверили свои деньги недобросовестному застройщику».

Отметим, что для того, чтобы вступить в ассоциацию «Объединение строителей топливно-энергетического комплекса», которая в прошлом году сменила прописку с питерской на пермскую, достаточно внести вступительный взнос в 7 тыс. руб. и ежемесячно перечислять ещё по 5 тыс. руб. Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда для строительного СРО варьируется от 100 тыс. до 25 млн руб., в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств — от 100 тыс. до 25 млн руб. Количество членов СРО ОСТЭК насчитывает 771 организацию.