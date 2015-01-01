Банный комплекс в Перми закрылся из-за высокого содержания аммиака
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Как стало известно «Новому компаньону», банный комплекс «Виктория» на ул. Соликамская, 311а с начала января был закрыт на проведение работ по очистке территории от аммиака.
В Пермской межрайонной природоохранной прокуратуре сообщают, что инцидент произошёл ещё 30 декабря 2016 года. Владельцы бани использовали для отсыпки территории шлак, содержание аммиака в котором превышало норму в два раза. В связи с чем государственная инспекция по экологии и природопользованию провела проверку.
В прокуратуре поясняют, что в течение недели банный комплекс возобновит свою работу, так как опасный шлак утилизирован. Кроме того, сейчас устанавливается виновный, который впоследствии будет привлечён к ответственности.
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