Банный комплекс в Перми закрылся из-за высокого содержания аммиака

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Как стало известно «Новому компаньону», банный комплекс «Виктория» на ул. Соликамская, 311а с начала января был закрыт на проведение работ по очистке территории от аммиака.

В Пермской межрайонной природоохранной прокуратуре сообщают, что инцидент произошёл ещё 30 декабря 2016 года. Владельцы бани использовали для отсыпки территории шлак, содержание аммиака в котором превышало норму в два раза. В связи с чем государственная инспекция по экологии и природопользованию провела проверку.

В прокуратуре поясняют, что в течение недели банный комплекс возобновит свою работу, так как опасный шлак утилизирован. Кроме того, сейчас устанавливается виновный, который впоследствии будет привлечён к ответственности.