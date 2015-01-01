Героическая игра двух легионеров не спасла «Парму» от разгрома

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Пермская «Парма» продолжает свою безрадостную серию проигрышей в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ — с момента начала турнира пермяки пока не одержали ни одной победы.

В минувшее воскресенье, 15 января, «Парма» провела на домашнем пакете матч против «Зенита» из Санкт-Петербурга. Увы , столь желанного чуда не произошло — пермяки потерпели тринадцатое поражение подряд.

В составе «Пармы» львиная доля набранных очков пришлась на тандем легионеров — Данило Анджушича и Саши Загораца. Если снайперские возможности Анджушича уже хорошо известны, то новобранец команды Загорац порадовал местную торсиду. На счету Данило оказалось 29 набранных очков, Саши — 22.

Для «Пармы» настоящим провалом стала третья четверть поединка, где они уступили питерцам почти с трёхкратной разницей в очках — 13:34. В итоге зенит одержал убедительную победу 119:86.

Вячеслав Шушаков, главный тренер БК «Парма»:

— План, который мы наметили на игру, выполняли ровно две четверти. Что-то получалось, что-то нет, но вторая половина перечеркнула все наши старания. Последние игры показывают, что если мы делаем все 40 минут то, что задумывали, то оказываем серьёзное сопротивление. Поэтому нам ни на секунду нельзя расслабляться.

Кстати, заключительный результативный бросок в матче в исполнении игрока хозяев паркета Сергея Чернова позволил достичь «Парме» рубежа в 1 тыс. очков. По этому показателю пермская команда пока удерживает седьмую позицию в лиге.