Производительность комбината «СВЕЗА Уральский» увеличилась на 7%

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Комбинат «СВЕЗА Уральский» (входит в состав группы «СВЕЗА») подвёл итоги работы за прошлый год. Предприятие перешло из разряда средних производств в крупные, достигнув отметки 200 тыс. куб. м фанеры в год, что на 10 тыс. куб. м больше, чем в 2015 году. В ближайшие четыре-пять лет комбинат планирует достичь годовой производительности в размере 280 тыс. куб. м.

По словам руководителя комбината «СВЕЗА Уральский» Дениса Мальцева, в 2016 году в обновление производства было вложено около 600 млн руб. В 2017 году увеличение производительности ожидается на уровне 40 тыс. куб. м.

Одним из главных этапов обновления производства стала модернизация линий лущения. Финансовые вложения в проект составили 140 млн руб. Также с этого года на предприятии продолжается трансформация бизнес-системы, направленная на повышение вовлечённости работников комбината с целью увеличения эффективности производства.

Источник — администрация губернатора Пермского края