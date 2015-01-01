В Прикамье за прошлый год введено в строй более 1 млн кв. м жилья

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщают в министерстве строительства и ЖКХ Пермского края, количество вводимых жилых квадратных метров держится на уровне одного миллиона и больше на протяжении последних четырёх лет. Но, по сравнению с 2015 годом, в регионе отмечается увеличение количества многоквартирных жилых домов примерно на 6%. Так, в 2016 году в Прикамье было сдано 738 тыс. кв. м в многоквартирных домах и 298 тыс. кв. м в индивидуальных домах. Общая площадь составила 1 млн 36 тыс. кв. м.

Увеличились объёмы строительства в 18 муниципалитетах Пермского края. Лидерами стали Пермский, Чернушинский, Краснокамский, Чайковский районы и Березники. В этом году в Березниках были сданы в эксплуатацию пять домов для переселенцев.