Алексей Мартюшов возглавил Пермскую гильдию добросовестных предприятий

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Новым исполнительным директором Пермской гильдии добросовестных предприятий (ПГДП) стал экс-председатель комитета по спорту администрации Перми Алексей Мартюшов. Как пишет «РБК-Пермь», ПГДП год работала без исполнительного директора после ухода с этой должности депутата Пермской гордумы и президента «Международного делового союза» Ларисы Росляковой.

По словам Алексея Мартюшова, перед ним стоит задача по улучшению всех показателей работы ПГДП.



