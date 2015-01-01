Алексей Мартюшов возглавил Пермскую гильдию добросовестных предприятий
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Новым исполнительным директором Пермской гильдии добросовестных предприятий (ПГДП) стал экс-председатель комитета по спорту администрации Перми Алексей Мартюшов. Как пишет «РБК-Пермь», ПГДП год работала без исполнительного директора после ухода с этой должности депутата Пермской гордумы и президента «Международного делового союза» Ларисы Росляковой.
По словам Алексея Мартюшова, перед ним стоит задача по улучшению всех показателей работы ПГДП.
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