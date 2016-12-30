Александра Козенкова в крайизбиркоме сменил Алексей Чусовитин

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Фото: Константин Долгановский

Глава Прикамья Виктор Басаргин подписал указ о назначении членом избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса Алексея Чусовитина, который вскоре должен быть официально утверждён в должности заместителя администрации губернатора. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В тексте документа Чусовитин обозначен как временно не работающий и было указано, что его кандидатура была предложена Пермским краевым советом ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов.

Ранее в состав комиссии от губернатора был включён Александр Козенков, занимавший пост заместителя главы администрации губернатора и выдвинутый в состав комиссии земсобранием Пермского района. Однако после того, как 8 декабря он написал заявление об уходе, его полномочия в крайизбиркоме, по распоряжению губернатора, были прекращены.