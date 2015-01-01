На содержание трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь федеральный бюджет потратит 633 млн рублей

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Фото: Константин Долгановский

Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» федерального дорожного 16 января проведёт аукцион на оказание услуг по содержанию автомобильной дороги федерального значения Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь в границах Кировской области и Пермского края. Общая стоимость на двухгодичное содержание составит 633 млн руб.

В документах закупки указано, что на содержание дороги будет потрачено 489 млн руб., на нанесение разметки — 120 млн руб., ещё около 1 млн руб. — на электроосвещение и 22 тыс. руб. на содержание искусственных сооружений. Источником финансирования станет федеральный бюджет.

Напомним, федеральной трассой дорога Кострома — Шарья — Киров — Пермь стала с 1 января 2017 года. Ранее с 2009 по 2014 год из бюджета Пермского края на ремонт этой дороги было потрачено более 1 млрд руб.

Автомобильная дорога Кострома — Шарья — Киров — Пермь проходит по Костромской, Кировской областям и Пермскому краю и соединяет административные центры этих регионов. Общая протяжённость трассы составляет 882,383 км, из которых 373,921 км проходят по Костромской области, 409,913 км — по Кировской области и 98,549 км — Пермскому краю.