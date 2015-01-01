«ЮВТ Аэро» открывает пять новых направлений из Перми

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» в январе запускает пять новых направлений из международного аэропорта Пермь. С 7 января — в Сургут (по вторникам и четвергам), с 17 января — в Нарьян-Мар (по вторникам и четвергам). Раньше эти направления обслуживала авиакомпания «Турухан».

С 10 января по вторникам и четвергам запускается рейс в Нижневартовск, а с 16 января в Салехард и Ханты-Мансийск по понедельникам и субботам.

Все рейсы будут выполняться на 50-местных воздушных судах типа CRJ-200. Стоимость авиабилета в одну сторону не превысит 5 тыс. 730 руб.

«Новый компаньон»