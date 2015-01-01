В 2017 году в Перми создадут четыре новых охраняемых природных территории

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В 2017 году в Перми планируется создание ещё четырёх особо охраняемых территорий: «Бродовские лесные культуры», «Глушихинский ельник», «Язовской» и самый большой в Перми охраняемый ландшафт — «Долина реки Гайвы»

Все они были выделены на основе комплексной географической оценки местности, а также их ландшафтного разнообразия и наличия редких и уникальных растений и животных. Также учитывалась их познавательная ценность, возможность проведения на территории охраняемых природных зон научных исследований и практических занятий для студентов и школьников.

Особого внимания, по словам учёных, ведущих работу над проектами новых охраняемых природных территорий, заслуживают объекты находящиеся в долинах малых рек — ООПТ«Глушихинский ельник» в истоке реки Глушиха и ООПТ «Язовской» в междуречье рек Язовой и Балмашной, которые представляют ценность благодаря редким для города экосистемам темнохвойных лесов и наличию малых рек.

Уникальной является и ООПТ «Долина реки Гайвы» — самая крупная в Перми. По предварительным прогнозам, площадь этой охраняемой природной территории составит более 2 тыс. кв. м. В этой местности встречаются редкие болотные экосистемы, луговые сообщества, старовозрастные хвойные леса с соснами, достигающими 150-летнего возраста, и деревьями-феноменами, которым 250 лет. Также на территории обитает 39 видов птиц, есть среди них и занесённые в Красную книгу Пермского края.

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