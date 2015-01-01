Пермский край получил за два года на реализацию инвестпроектов 193 млн руб.


Марина Моринова корреспондент
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Согласно данным Фонда развития промышленности, общий объём федеральной поддержки инвестпроектов промышленных предприятий Пермского края в 2015-2016 годах составил 193 млн руб. По этому показателю Прикамье занимает пятое место в России и второе место в ПФО, уступая республике Татарстан, Московской области, Санкт-Петербургу и Ставропольскому краю.

Только по итогам декабря 2016 года Минпромторг РФ предоставил субсидии на возмещение процентов по кредитам четырём пермским предприятиям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты: ОАО «Новые фитинговые технологии» (24 млн руб.), ЗАО «Медисорб» (4,4 млн руб.), ООО «Инкаб» (9,3 млн руб.), и ООО «Чайковский партнер» (10 млн руб.). 

В реестр приоритетных инвестиционных проектов было включено восемь проектов пермских предприятий, два из которых получили поддержку в конце прошлого года, сообщает администрация губернатора Пермского края.

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