В Новый год старые добрые SMS победили WhatsApp

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Уральцы доказали, что Новый год — время традиций. С 18:00 31 декабря по 06:00 1 января клиенты «МегаФона» совершили 12,5 млн звонков и отправили 18,5 млн SMS-сообщений. Традиционные способы поздравления оказались в 4,5 раза более востребованными, чем мессенджеры — в чатах суммарно было отправлено 4 млн посланий.

В эту новогоднюю ночь уральцы говорили друг другу больше пожеланий и приятных слов — средняя продолжительность разговора составила четыре минуты, что в два раза длиннее, чем годом ранее.

Объём интернет-трафика составил 198 тысяч гигабайт, что сравнимо с размещением в социальных сетях 50 млн фотографий или прослушиванием 29 млн новогодних песен в формате MP3. Почти половина всего трафика была передана в сети 4G.

Антон Щербаков, директор по инфраструктуре компании «МегаФон» на Урале:

— В этот Новый год мы произвели настройки таким образом, что надёжность сети была даже выше, чем в обычный будний день. Наше оборудование прекрасно справилось с миллионами звонков и поздравительных посланий.

Наиболее популярным мессенджером среди уральцев стал WhatsApp, на который приходится половина всех отправленных сообщений в чатах.

Некоторые уральцы предпочли встретить Новый год за границей, но и вдалеке от дома поспешили поздравить родных и близких. В праздничную ночь было совершено 2,9 млн международных звонков. Топовыми странами стали Вьетнам, Таиланд и Кипр.

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