Пермский край занял в экологическом рейтинге 18 место

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Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала очередной «Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации» по итогам 2016 года. Пермский край занимает в рейтинге 18 место, улучшив свои позиции на 10 пунктов. Как отметил директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов, Прикамье продемонстрировало наибольший взлёт среди 85 субъектов РФ.

«В первую очередь, это произошло благодаря тому, что серьёзных негативных экологических событий в регионе за год не наблюдалось, а из позитива обязательно стоит отметить строительство за 700 млн руб. высокотехнологичных очистных сооружений в Березниках, которые значительно снизили антропогенную нагрузку на реку Кама. Завод «Азот» накануне Года экологии осенью запустил их, хотя официальное торжественное открытие запланировано на 2017 год», — говорит эксперт.

В ходе подготовки рейтинга специалисты использовали не только официальную статистику, доклады надзорных органов, сообщения в СМИ и сводки МЧС, а также проводили полевые экспедиционные работы с отбором проб воды и воздуха, почвы и донных отложений.

По информации Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, за последние 10 лет в регионе существенно снизились основные показатели воздействия на окружающую среду — снизилась масса сброса загрязняющих веществ в водные объекты, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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