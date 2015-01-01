« Молот-Прикамье» приблизился к зоне плей-офф

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Победная серия матчей «Молота-Прикамье» в регулярном чемпионате ВХЛ увеличилась до семи встреч, что позволило пермякам впервые с начала розыгрыша сократить отставание от 16-го места до двух очков.

Свою седьмую победу пермская команда одержала в Красноярске, где под её «пресс» попал местный «Сокол», занимающий одну из лидирующих позиций в нынешнем чемпионате. «Молот-Прикамье» сумел обыграть хозяев льда со счётом 4:1. Сибиряки первыми открыли счёт в этой встрече (Заборников), все последующие шайбы влетали только в их ворота (Шайхулов, Салахов, Раенко, Абрамов).

Сергей Востриков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— В первом периоде хозяева выглядели предпочтительнее, но мы сыграли терпеливо, в нужный момент нас выручил вратарь. Второй период уже был равный, но мы забили очень важный гол. А в третьем периоде играли по счёту и добились важной победы. Хочу сказать спасибо ребятам, а болельщиков поздравляю с этой победой.

Его коллега, главный тренер «Сокола» Александр Титов, в свою очередь отметил, что многие в его команде ещё отмечают Новый год и Рождество. Нынешнее поражение его подопечных стало последней каплей терпения, после которой последуют серьёзные изменения в составе.

На сегодняшний день «Молот-Прикамье» занимает 18-е место с 52 набранными очками, у идущего на 16-й позиции тюменского «Рубина» сейчас в активе 54 очка.