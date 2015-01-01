В Перми с завтрашнего дня начнётся потепление

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В Пермский край пришёл аномальный холод. В частности, в краевой столице, в ночь на 10 января ожидается, что температура воздуха опустится до -36,7°.

При этом, по информации ГИС-Центра Пермского госуниверситета, местами в Перми понижение температуры воздуха ожидается до -40°.

Как поясняют синоптики, нынешнее похолодание является самым сильным с 2009 года. В краевой столице самая низкая температура 9 и 10 января была отмечена в 1940 году: -40,4° и -43,3° соответственно.

Уже в предстоящую ночь, 10 января, на севере Пермского края прогнозируется начало потепления на 3-8°, которое во многом связано с влиянием циклона с Баренцева моря. Завтра днём потеплеет и в центральных районах региона.

К 13 января в Перми температура воздуха значительно повысится и составит -5… -8°.