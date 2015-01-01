Аукцион на реконструкцию здания художественной галереи объявлен повторно

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В конце прошлого года министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края повторно объявило электронный аукцион на выполнение работ по реконструкции здания Пермской художественной галереи. Заявки принимаются до 26 января. Максимальная стоимость контракта составила 810 млн руб.

Напомним, первый конкурс аукцион на реконструкцию здания галереи был признан несостоявшимся. В частности, вторые части заявок двух компаний, допущенных к участию: АО «Строительная компания ФЛАН-М» и ООО Строительная компания «Строй Групп» — не соответствовали ч. 13 ст. 69 №44-ФЗ.

Ранее Пермская художественная галерея размещалась в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, после реконструкции художественная галерея откроется по новому адресу: ул. Окулова, 4. Работы по реконструкции должны быть выполнены в течение 700 дней. Здание галереи будет шестиэтажным с подвальным этажом. Площадь застройки составит 2 тыс. 567 м. Площадь выставочных залов — 4 тыс. 28 м. Высота потолков — не менее 3,3 м.

«Новый компаньон»