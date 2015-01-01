Пермский край улучшил свои позиции в рейтинге привлекательности туристических регионов

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Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России» провели исследование туристической привлекательности регионов РФ, их туристического потенциала и популярности среди отечественных и иностранных туристов.

При составлении рейтинга также учитывались значимость туристической отрасли в экономике региона, оборот сервисных услуг, популярность у россиян и иностранцев, количество достопримечательностей, внесённых в реестр объектов культурного наследия, экологическое «здоровье» региона, криминогенная ситуация, интерес к региону как к месту отдыха в интернете и продвижение туристического потенциала в информационном пространстве.

Пермский край преодолел 60-балльный порог, набрав 60,7 баллов, и вошёл в первую группу рейтинга. Из 85 регионов он занял 18 место.

При этом эксперты отметили, что наш регион за год значительно улучшил свои показатели — тогда он занимал лишь 31 место.