«Парма» обезопасила себя от срыва домашних матчей

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Накануне пермский БК «Парма» оплатил свою часть долга за аренду спортивной арены УДС «Молот».

Как сообщили в пресс-службе БК «Парма», клуб перевёл ПАО «Пермэнергосбыт» 1 млн руб., заплатив тем самым большую часть долга УДС «Молот» перед энергетиками. Напомним, 28 декабря предполагалось полное обесточивание дворца.

Поклонники «Пармы» теперь могут быть уверены, что объявленные на 7 и 15 января 2017 года матчи с «Автодором» и «Зенитом», как и предполагалось, состоятся именно в «Молоте».

Что интересно, решение «Пармы» сыграло добрую службу и ХК «Молот-Прикамье», для которых ледовая арена дворца является основной площадкой для проведения встреч чемпионата ВХЛ. Теперь осталось ждать, когда и хоккеисты внесут свою лепту в обеспечение бесперебойной работы УДС «Молот».

Перефразируя слова легендарного советского телекомментатора Николая Озерова можно с уверенностью констатировать: «Такой баскетбол нам нужен!».