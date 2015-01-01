Благоустройство территории парка «Лямино» завершится к 1 ноября 2017 года

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

27 декабря правительство Пермского края утвердило правила предоставления субсидий на строительство технопарка «Лямино» в Чусовом. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов. Субсидии будут предоставляться муниципалитету на разработку проекта сетевой инфраструктуры и благоустройство территории в случае, если в бюджете Чусового найдутся 3% от общей стоимости проекта.

Согласно правилам, проектная документация на объекты сетевой инфраструктуры с положительным заключениями госэкспертизы должна быть готова до 1 июля 2017 года. Работы по благоустройству территории индустриального парка должны быть закончены до 1 ноября 2017 года.

В течение пяти дней муниципалитет должен предоставить в краевой минпромторг заявку на предоставление субсидии и выписку из решения представительного органа муниципалитета.

Напомним, краевой минпромторг и местная администрация вели работу по привлечению инвесторов на промышленную площадку посёлка Лямино с 2012 года. Общая площадь промышленных, складских и офисных помещений парка составит 21,6 га. Полезная площадь — 17,81 га. Реализация проекта будет проводиться в две очереди. При этом 15 земельных участков для потенциальных резидентов будут предоставляться площадью от 0,7 до 4,6 га.

Оценка базовых капитальных затрат на создание инфраструктуры индустриального парка составила 197 млн 260 тыс. руб. (первая очередь — 106,319 млн руб., вторая — 90,941 млн руб.).

В основу промышленной зоны индустриального парка легла территория бывшего Ляминского домостроительного комбината.

В октябре прошлого года пермский филиал «Высшей школы экономики» выбрал исполнителя разработки концепции создания индустриального парка «Лямино» в Чусовом стоимостью 1 млн руб. Договор университет заключил с индивидуальным предпринимателем Анастасией Филимон.

Сейчас у технопарка есть три резидента. Первый — Чусовской завод по восстановлению труб. Второй — завод по глубокой переработке зерна. Третий — компания «Золотой лес», учреждённая китайским инвестором, но имеющая чусовскую «прописку». Суммарно Чусовской завод по восстановлению труб и «Золотой лес» должны вложить в проект до конца этого года порядка 300 млн руб. В данный момент «Золотой лес», получивший в своё распоряжение порядка 6 га земель, уже начал возводить фундамент.





