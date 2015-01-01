Руководитель УК присвоил более 3,7 млн руб.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Руководитель управляющей компании «Сторм» не перечислял ресурсоснабжающим организациям деньги, поступающие от жителей домов, а использовал их на выплату зарплаты себе и сотрудникам управляющей компании и другие цели.

В результате ООО «Пермская сетевая компания» и ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» был причинён ущерб в размере более 3,7 млн руб.

Уголовное дело по ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями руководителем коммерческой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц) было возбуждено по результатам проверки, проведённой прокуратурой Дзержинского района Перми.

Суд приговорил виновного к штрафу в 100 тыс. руб.

Источник — прокуратура Пермского края



