Краевое правительство уходит в отставку

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как стало известно «Новому компаньону», сегодня, 28 декабря, краевое правительство, а именно, министры, зампреды краевого правительства и председатель правительства написали заявления об увольнении. Теперь, пока формируется новое правительство, они будут работать в статусе и.о. В частности стало известно о том, что заявление об уходе написал зампред по вопросам взаимодействия исполнительных органов государственной власти Пермского края с правительством РФ и иными федеральными государственными органами Олег Демченко.

В пресс-службе администрации губернатора информацию об отставке Олега Демченко и других членов краевого правительства не подтверждают.

Напомним, ранее председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов прокомментировал «Коммерсант-Прикамье», что намерен остаться во главе краевого правительства, пока не будет сформирован новый состав правительства.

22 декабря губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил о начале первого этапа масштабной административной реформы.

Основной задачей проведения новой реформы стало желание губернатора сосредоточить в своих руках все рычаги исполнительной власти. Так, 22 декабря на встрече с членами правительства глава региона выразил кабинету министров «искреннюю благодарность за работу», а также сообщил о новых приоритетах.

До формирования нового состава правительства действующим министрам поручено было исполнять свои обязанности, при этом пост председателя правительства в новой организационной структуре исполнительной власти будет пустовать. В новом составе правительство намерено курировать практически все сферы деятельности ведомств, структур и управленческих блоков. Эти изменения потребуют серьёзной корректировки нормативно-правовой базы.

Во многом, изменения также связаны с сокращением количества чиновников высшего ранга, увеличением функциональных обязанностей, наделением руководителей полномочиями, необходимыми для их эффективной работы и оптимизация затрат на управленческий аппарат.

«Новый компаньон»