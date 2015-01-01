Мэр Соликамска сформировал команду

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Мэр Соликамска Алексей Федотов назначил на последнее вакантное место заместителя главы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи бывшего руководителя автотранспортного подразделения АО «Соликамскбумпром» Вадима Черенкова. Тем самым Федотов фактически закончил формирование своей команды в администрации Соликамска.

Как известно, досрочные выборы главы Соликамска прошли в феврале этого года, после неожиданного ухода с поста прежнего мэра Сергея Девяткова. Причина ухода Сергея Валентиновича с поста была вызвана проблемами в его бизнесе.

Неожиданность такого шага хоть и вызвала большой интерес у местных политических сил — официально поучаствовать в выборах решились семь кандидатов, — но изначально предполагалось, что борьба за кресло пройдёт между двумя градообразующими предприятиями.

Так, надежды на вожделенное кресло питал бывший пермяк Игорь Давлетшин, приглашенный Девятковым в свою команду и оставленный после отставки исполнять обязанности главы. Но для Игоря Раисовича надежды так и остались надеждами. Он не смог пройти сито конкурсного отбора и уехал из Соликамска.

Кандидат «Соликамскбумпрома» Алексей Федотов стал главой тоже неожиданно. Раннее не замеченный в политических амбициях, директор по строительству и техперевооружению бумкомбината неожиданно заявился на участие в конкурсе, прошёл через него и на удивление был поддержан большинством депутатов городской думы, утвердившей его в этой должности. 22 из 24 депутатов поддержали его.

Формирование своей команды в руководстве города Алексей Федотов начал практически сразу. Наряду с назначением заместителями людей, уже работавших в администрации — Инны Тонких, Ольги Штейн, — важные посты были отданы Татьяне Горх, Роману Антипину и вот теперь бывшему коллеге по предприятию Вадиму Черенкову. Из этих назначенцев самую крутую карьеру сделала Татьяна Горх. В феврале она ещё была лишь депутатом городской думы и голосовала за назначение Федотова главой. Но вскоре приняла его предложение возглавить управление экономической политики администрации. Затем была назначена первым заместителем главы. Татьяна Горх держит в своих руках всю финансово-экономическую и имущественную политику в Соликамске.

В формирование команды Федотова следует включить и изменения, произошедшие в руководства избранной в прошедшем сентябре городской думы.



