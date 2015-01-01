Торговый дом «Сыробогатов» заявил о самоликвидации

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Один из крупнейших поставщиков сырной продукции на Урале — ООО ТД «Сыробогатов» — подал в налоговые органы заявление о собственной ликвидации. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Екатеринбург». При этом в пермском филиале информацию о скором закрытии предприятия опровергают.

Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), заявление о собственной ликвидации без указания причин было подано 12 декабря в инспекцию Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. Ликвидатором компании назначена Ольга Клюкина, в 2011 году числившаяся совладельцем и председателем дачного потребительского кооператива «Аллаки», которым также владел генеральный директор и совладелец «Сыробогатова» Александр Шадрин.

Менеджеры пермского филиала «Сыробогатов» заявили «Новому компаньону», что ни о какой ликвидации головного офиса не слышали и все 64 сотрудника компании в Перми продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, юридическое лицо — ООО ТД «Сыробогатов» — зарегистрировано в Екатеринбурге в 2002 году. Предприятие обслуживает более 1,5 тыс. торговых точек в Екатеринбурге и области. Среди них крупные сети: «Кировский», «Купец», «Звёздный», «Монетка» и др. У торгового дома «Сыробогатов» есть пять собственных зарегистрированных торговых марок: «Король сыров», «Плавка», «Любимая Европа», «Аристократ» и «Плавия».

В 2015 году выручка компании составила более 5,2 млрд руб. Кроме Пермского края, филиалы находятся ещё в Челябинской, Тюменской и Курганской областях.