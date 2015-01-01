Компания «НОВОГОР-Прикамье» готова к работе в праздники

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В период новогодних праздников для обеспечения бесперебойного водоснабжения города коммунальный оператор «НОВОГОР-Прикамье» будет работать в усиленном режиме. Подготовка предприятия к работе в новогодние каникулы началась месяц назад. Проведена дополнительная проверка имеющегося аварийного запаса и создан необходимый резерв запорной арматуры, люков, электрокабелей, хомутов и т.д. Производственные объекты подготовлены к повышенным нагрузкам, организовано дежурство ответственных специалистов и рабочего персонала.

Также сотрудники «НОВОГОРа» и чрезвычайных служб обсудили совместную работу в предстоящие праздничные дни. Основной вопрос совещания — состояние пожарных гидрантов (ПГ) в Перми, к которым зимой и в праздники повышенное внимание.

Особо проверяется состояние базовых пожарных гидрантов, чтобы в случае происшествия к ним могла беспрепятственно подойти пожарная техника. Составлен специальный график по их осмотру и очистке от снега. Для обеспечения нормативного состояния ПГ участки водопровода «НОВОГОР-Прикамье» оперативно взаимодействуют с районными службами благоустройства — после уборки дорог последними пожарные гидранты не должны быть засыпаны. Всего в г. Перми более 5 тыс. пожарных гидрантов. В эксплуатации «НОВОГОР-Прикамье» — 2 тыс. 701 гидрант.

Дополнительно в преддверии проведения новогодних массовых праздников во дворцах культуры, детских садах, школах сотрудники МЧС совместно с сотрудниками «Новогора» по графику объезжают с проверкой гидранты, расположенные возле данных объектов.

Напомним, что по вопросам по холодному водоснабжению и водоотведению пермяки могут обращаться в свои управляющие компании и ТСЖ, а также по тел. 068 или 2100-680.

В Березниках при сбоях в подаче воды необходимо набрать — 27-49-00.

Источник — пресс-служба ООО «НОВОГОР-Прикамье»