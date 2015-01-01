Пермяки могут прикоснуться к частице времени

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В городской администрации состоялась официальная презентация календаря-справочника Перми на 2017 год «В руках у нас частица времени».

Нынешнее издание уже шестое — первый городской календарь-справочник вышел в 2009 году. По словам его составителя Ольги Мельчаковой, теперь все события, произошедшие в Перми, собраны по пятилеткам.

Новое издание обладает несомненной уникальностью. И дело не только в небольшом, однотысячном тираже. При оформлении календаря были использованы редкие фотографии из семейного архива Реймерс, которые охватывают период жизни Перми середины XX века. В сухие цифры знаменательных дат, пришедшихся на 2017 год, вплетены рассказы местных краеведов и историков о наших знаменитых земляках, знаковых событиях и предприятиях, составляющих экономическую мощь краевой столицы.

Пытливый читатель получит возможность узнать редкие факты из жизни выдающихся деятелей Перми как далекого прошлого, так и современности: Сергее Дягилеве, Александре Городцове, Аркадии Швецове, Льве Футлике, Борисе Грекове, Георгии Вернадском и многих других.

На 2017 год приходятся юбилеи нескольких пермских театров, им также уделены отдельные публикации в новом календаре-справочнике: 25-летие со дня основания театра «Балет Евгения Панфилова», 80-летие театра кукол, 90-летие первой постановки Георгия Шенгели «Броненосец «Потемкин», давшей творческую жизнь театру рабочей молодежи (ТРАМ).

28 декабря состоится презентация календаря-справочника «В руках у нас частица времени». Уникальное издание будет представлено в 16:00 в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. Петропавловская, 25). На предстоящей презентации можно будет получить календарь-справочник в подарок.

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