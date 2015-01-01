В трёх больницах Прикамья назначены новые главврачи

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27 декабря в краевом минздраве состоялся конкурс на замещение вакантной должности главврача в трёх краевых медучреждениях: «Противотуберкулёзном клиническом диспансере «Фтизиопульмонология»», «Чайковской центральной городской больнице» и «Краснокамской городской больнице». По итогам конкурса на вакантные должности были назначены в противотуберкулёзный диспансер — Михаил Ждакаев, в Чайковскую городскую больницу — Александр Кожевников, и Краснокамскую — Константин Самойлов, сообщает пресс-служба минздрава.

Напомним, практика проведения конкурсов на замещение вакантных должностей главврачей была внедрена экс-министром здравоохранения Пермского края Ольгой Ковтун. Впервые конкурсы главврачей были проведены в Пермском крае в 2015 году. С тех пор все руководители медучреждений выбираются через конкурс. К участию в конкурсе чаще всего допускаются граждане с высшим медицинским образованием и дополнительным образованием, предусмотренным квалификационными требованиями. Также всем претендентам на должности руководителей необходимо иметь стаж работы по специальности не менее пяти лет и опыт работы на руководящих должностях в здравоохранении не менее одного года.

Конкурс главврачей проводится в два этапа: сначала будущие руководители пишут тесты, а затем проходят собеседование, на котором представляют своё видение дальнейшего развития медучреждения.

«Новый компаньон»