Сформирован новый состав политсовета реготделения «Единой России»

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Сегодня на региональной конференции «Единой России» прошла ротация членов политсовета. В новый состав регионального политсовета вошли 60 человек вместе с переизбранным секретарём партии Николаем Дёмкиным.

В новый состав политсовета вошли депутат краевого заксобрания Татьяна Миролюбова, Сергей Ветошкин, начальник отдела начальника отдела по работе с территориями Коми-Пермяцкого округа реготделения Евгений Желудков, председатель гордумы Перми Юрий Уткин и начальник пермского управления минюста РФ Рустем Юсупов. При этом новый состав политсовета сократился на 20 человек.

Так, из нового состава политсовета выбыли экс-министр здравоохранения и зампред правительства Пермского края Ольга Ковтун, Вячеслав Бурков, Маским Володько, ведущий специалист Общества инвалидов Индустриального района города Перми Ирина Гельбич , гендиректор ОАО «Метафракс» Владимир Даут, экс-глава администрации Пермского края Анатолий Маховиков, член крайизбиркома Антон Маклаев, экс-депутат Госдумы и ныне руководитель группы «Социальная справедливость» в краевом ОНФ Григорий Куранов и другие.

В итоге, в политсовет регионального отделения вошли: Мария Батуева, Алексей Блюмин, Александр Бойченко, Арсен Болквадзе, Александр Борисов, Юрий Борисовец, Сергей Булдашов, Игорь Вагин, Сергей Ветошкин, Юрий Востриков, Армен Гарслян, Александр Гимерверт, Вячеслав Григорьев, Анатолий Дашкевич, Алексей Дёмкин, Сергей Дьяков, Евгений Желудков, Владимир Жуков, Сергей Ибраев, Александр Ивонин, Сергей Клепцин, Сергей Климов, Виктор Кобелев, Александр Козюков, Роман Кокшаров, Тамара Конопаткина, Алексей Копысов, Лидия Королева, Ирина Корюкина, Юрий Крестьянников, Александр Кузнецов, Василий Кузнецов, Игорь Кульпин, Вадим Лысанов, Дмитрий Малютин, Татьяна Миролюбова, Ирина Ободова, Игорь Папков, Анатолий Пичкалев, Виктор Плюснин, Елена Савельева, Дмитрий Самойлов, Игорь Сапко, Олег Сухоруков, Валерий Сухих, Лариса Тингаева, Валерий Трапезников, Александр Третьяков, Геннадий Тушнолобов, Юрий Уткин, Денис Ушаков, Александр Филиппов, Алексей Чибисов, Владимир Шатров, Рашид Шакиров, Станислав Швецов, Геннадий Шилов, Игорь Шубин, Рустем Юсупов.