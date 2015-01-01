Николай Дёмкин вновь стал секретарём регионального отделения партии «Единая Россия»
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Сегодня, 27 декабря, реготделение партии «Единая Россия» вновь выбрало секретаря и новый состав регионального политсовета.
Напомним, ранее основным претендентом на пост лидера пермских единороссов назывался действующий секретарь реготделения Николай Дёмкин.
Также на пост секретаря претендовал экс-депутат заксобрания Виктор Кобелев, но он не набрал нужного количества голосов: 4 «за» и 129 «против».
Николай Дёмкин в очередной раз подтвердил своё лидерство, получив 129 голосов в свою поддержку.
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