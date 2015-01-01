Николай Дёмкин вновь стал секретарём регионального отделения партии «Единая Россия»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Николай Дёмкин

Сегодня, 27 декабря, реготделение партии «Единая Россия» вновь выбрало секретаря и новый состав регионального политсовета.

Напомним, ранее основным претендентом на пост лидера пермских единороссов назывался действующий секретарь реготделения Николай Дёмкин.

Также на пост секретаря претендовал экс-депутат заксобрания Виктор Кобелев, но он не набрал нужного количества голосов: 4 «за» и 129 «против».

Николай Дёмкин в очередной раз подтвердил своё лидерство, получив 129 голосов в свою поддержку.